Как мы работаем
И что это дает вашему питомцу
Контроль здоровья Осмотр ветеринара раз в неделю
Комплекс мер по лечению и профилактике инвазионных болезней и плановая вакцинация
Сбалансированные кормаОт ведущих производителей
Анализ и составления рациона по КБЖУ, витаминам, макро- и микроэлементам для хорошей формы
Тренировка каждый день Для контроля физической формы
Мы обучаем всем необходимым для вашей породы навыкам
Хотите освободить свое время и доверить своего питомца профессионалам?
Свяжитесь с нами, чтобы заказать первичную консультацию и расчет стоимости
Почему мы
будем полезны вашей собаке
Работаем с чемпионами
Нам доверяют победителей выставок
Лучшие клиники
Имеют с нами партнерские договора на обслуживание собак
Уютные вольеры
Для отдыха и сна, если вы решили отправиться в путешествие
Сертифицированные корма
И авторские разработки наших специалистов
Проведенных осмотра
Чемпиона на обслуживании
Опытных специалиста
Собачих хостелов по всему городу