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Мы работаем г. Москва и область

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Пн - Сб 8:00 - 22:00

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Звоните +7968 638 83 83

Как мы работаем

И что это дает вашему питомцу

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Контроль здоровья Осмотр ветеринара раз в неделю

Комплекс мер по лечению и профилактике инвазионных болезней и плановая вакцинация

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Сбалансированные кормаОт ведущих производителей

Анализ и составления рациона по КБЖУ, витаминам, макро- и микроэлементам для хорошей формы

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Тренировка каждый день Для контроля физической формы

Мы обучаем всем необходимым для вашей породы навыкам

Хотите освободить свое время и доверить своего питомца профессионалам?

Свяжитесь с нами, чтобы заказать первичную консультацию и расчет стоимости

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Почему мы

будем полезны вашей собаке

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Работаем с чемпионами

Нам доверяют победителей выставок

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Customer Support

Лучшие клиники

Имеют с нами партнерские договора на обслуживание собак

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Уютные вольеры

Для отдыха и сна, если вы решили отправиться в путешествие

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Сертифицированные корма

И авторские разработки наших специалистов

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Проведенных осмотра

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Чемпиона на обслуживании

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Опытных специалиста

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Собачих хостелов по всему городу